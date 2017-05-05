Финансовые новости
- |
- 05.05.17
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп заявил об урегулировании трений с Австралией
07:56 05.05.2017 |
Трения, возникшие ранее в отношениях между США и Австралией, устранены, заявил президент США Дональд Трамп.
"Все урегулировано, все урегулировано на длительный период времени", - сообщил президент журналистам в присутствии премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, находящего с визитом в США.
Ранее, по сообщениям мировых СМИ, Д.Трамп накричал на М.Тернбулла и прервал телефонную беседу с ним после того, как тот напомнил о договоренности с Бараком Обамой о приеме Соединенными Штатами тысяч беженцев.
В ходе нынешней встречи Д.Трамп, характеризуя сообщения на эту тему, сказал представителям СМИ: "Это был замечательный телефонный разговор, вы, ребята, все о нем преувеличили. Это было огромным преувеличением. Мы же не дети".
"Мы прекрасно ладим, у нас фантастические отношения, я люблю Австралию и всегда ее любил", - заявил американский президент.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот
|Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов
|Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
|В Европарламенте поддержали расширение квот на товары из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава ЦБ Франции против введения двух параллельных валют
|Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот
|МАГАТЭ обеспокоено успехами КНДР в ядерной сфере
|Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов
|Компании США накопили $2,4 трлн за рубежом
|Трамп заявил об урегулировании трений с Австралией
Это интересно
|Моторы V12 на суперкарах Ferrari будут применяться в составе гибридных силовых агрегатов
|Virgin Galactic успешно провела важные испытания туристического космического корабля
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд