Трамп заявил об урегулировании трений с Австралией

Трения, возникшие ранее в отношениях между США и Австралией, устранены, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все урегулировано, все урегулировано на длительный период времени", - сообщил президент журналистам в присутствии премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, находящего с визитом в США.

Ранее, по сообщениям мировых СМИ, Д.Трамп накричал на М.Тернбулла и прервал телефонную беседу с ним после того, как тот напомнил о договоренности с Бараком Обамой о приеме Соединенными Штатами тысяч беженцев.

В ходе нынешней встречи Д.Трамп, характеризуя сообщения на эту тему, сказал представителям СМИ: "Это был замечательный телефонный разговор, вы, ребята, все о нем преувеличили. Это было огромным преувеличением. Мы же не дети".

"Мы прекрасно ладим, у нас фантастические отношения, я люблю Австралию и всегда ее любил", - заявил американский президент.

