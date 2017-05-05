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США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи
07:50 05.05.2017 |
Палата представителей Конгресса США в четверг, 4 мая, 419 голосами "за" и одним "против" приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи в связи с обострением конфликта вокруг ядерной и ракетной программы КНДР. Закон нуждается в одобрении Сенатом.
Закон запрещает судам КНДР или других стран, которые нарушают резолюции ООН в отношении Пхеньяна, заходить в порты США. Товары, произведенные в Северной Корее с использованием принудительного труда, запрещается импортировать в США. Также Вашингтон грозит применять санкции в отношении компаний в других странах, использующих труд северокорейских рабочих.
Как заявил один из авторов закона, республиканец Эд Ройс, компании в таких странах, как Катар, Сенегал и Ангола, используют труд тысяч граждан КНДР. Заработанные деньги они в твердой валюте отправляют на родину, давая таким образом режиму Ким Чен Ына миллиарды долларов ежегодно. Эти средства северокорейский диктатор использует для продвижения своей ракетной и ядерной программы, а также оплачивает своих генералов, покупая их лояльность. По мнению Ройса, новые санкции помогут перекрыть эти финансовые потоки.
Мониторинг грузопотока через российские порты
Для контроля за соблюдением санкций закон предписывает властям США проводить мониторинг грузопотока через международные аэропорты и морские порты ряда стран, в том числе Сирии, Ирана, Китая. Названы также три российских порта - Владивосток, Ванино и Находка.
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон 4 мая на встрече с главами МИД стран АСЕАН призвал их проверить, насколько тщательно соблюдаются международные санкции в отношении КНДР. Кроме того, он призвал страны Юго-Восточной Азии "минимизировать" дипломатические отношения с режимом в Пхеньяне, чтобы тот не мог "использовать дипломатические каналы для развития своей ракетной и ядерной программы".
В свою очередь, Патрик Мерфи, курирующий в Госдепартаменте отношения со странами Юго-Восточной Азии, заявил, что посольства КНДР в странах региона "подозрительно большие". По его мнению, дипломатические представительства Пхеньяна помогают режиму обходить санкции и проводить другие "одиозные сделки". На встрече с посланниками 10 стран АСЕАН в Вашингтоне Мерфи призвал их сократить численность персонала в северокорейских диппредставительствах.
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