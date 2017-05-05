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Палата представителей Конгресса США проголосовала за пересмотр Obamacare
07:44 05.05.2017 |
Палата представителей Конгресса США согласилась на изменение закона о здравоохранении, получившего название Obamacare по фамилии предыдущего президента страны Барака Обамы. Во время голосования в четверг, 4 мая, республиканцы смогли с небольшим перевесом добиться принятия законопроекта о частичной отмене Obamacare.
Против проголосовали 213 депутатов - все представители Демократической партии, а также 20 республиканцев. За изменение высказались 217 членов нижней палаты Конгресса.
Предыдущая попытка представителей Республиканской партии отстоять этот законопроект, предпринятая в марте, провалилась. Чтобы вступить в силу, проект должен еще пройти через верхнюю палату Конгресса - Сенат.
Отмена реформы здравоохранения была одним из ключевых пунктов предвыборной программы нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.
Согласно подсчетам управления Конгресса США по бюджету, в случае принятия этого законопроекта в 2018 году страховку потеряют 14 млн человек, а к 2026 году - 24 млн.
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