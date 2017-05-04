Политическая нестабильность в Саудовской Аравии нарастает, по мере того как король Салман бин Абдулазиз начинает капитальное переустройство саудовского правительства, составив длинный список членов своей семьи, которые могут получить влияние во властных кругах, в том числе, укрепив влияние своего сына, заместителя кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

Эти действия могут впоследствии перерасти в прямой конфликт с наследным принцем Мухаммедом бин Найефом. Самое интересное, что напряженность нарастает еще при жизни короля Салмана.

Его королевские указы, в которых он назначил двух других своих сыновей принца Абдулазиза и принца Халеда на посты министра по делам энергетики и посла США соответственно, открыли ящик Пандоры.

Король Салман решил восстановить все льготы и преимущества, которые были отменены в сентябре прошлого года во время взлета цен на нефть. Кроме того, заявил, что в размере двухмесячного оклада будут выплачены пособия военным и сотрудникам служб безопасности, сражающихся в Йемене. Последнее явно противоречит экономическим мерам, принятым в 2016 году, когда Саудовская Аравия сильно пострадала от мирового спада цен на нефть.

Борьба за власть в ближайшие месяцы может развернуться внутри дворца короля Салмана, так как нынешние перестройки являются прямым шагом к увеличению влияния ветви Салмана генеалогического дерева Аль Сауда.

СМИ в Саудовской Аравии и странах Персидского залива уж отметили, что указы короля Салмана поместили ряд союзников его сына Мохаммеда бин Салмана на ключевые позиции.

Король Салман проявил большой интерес, вероятно, не без помощи Мохаммеда бин Салмана, к укреплению отношений с США. Назначение Халеда в качестве посла в Вашингтоне явно говорит об этом.

Назначение принца Абдулазиза бин Салмана, сводного брата заместителя кронпринца Мохаммеда бин Салмана, на пост министра по делам энергетики считается очень важным шагом. Он должен снизить общую нагрузку на Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов.

Принц Абдулазиз также останется в центре критического энергетического портфеля Королевства, включая разведку и добычу нефти и газа, возобновляемых источников энергии и выработки электроэнергии.

Назначение принца Халида, брата Мухаммед бин Салмана, может отодвинуть наследного принца Мохаммеда бин Найефа на второй план.

Мохаммед бин Найеф

Мохаммед бин Найеф, который помог создать центр для реабилитации бывших джихадистов, в 2009 г. пережил покушение - теракт, организованный филиалом "Аль-Каиды" в соседнем Йемене.

Он учился в американском штате Орегон и работал над укреплением американо-саудовских связей. Незадолго до смерти короля Абдуллы Мохаммед бин Найеф провел переговоры с президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете, главной темой которых стала борьба с терроризмом и проблемы совместной безопасности.

Директор Вашингтонского института стран Персидского залива и энергетической политики Саймон Хендерсон описал Мохаммеда бин Найефа как "Мистера безопасность", а также отметил, что американские чиновники отзывались о нем крайне благоприятно.

И несмотря на то, что Найеф поддерживает тесные связи на высоком уровне с властями в Вашингтоне и администрацией Трампа, это может также рассматриваться как шаг короля Салмана по проведению контртеррористических операций и возврате политических отношений обратно в руки ветви Салмана.

Назначенный после смерти своего отца короля Абдаллы Мохаммед бин Найеф остается кронпринцем. И хотя Мохаммед бин Салман никогда открыто не оспаривал притязания Найефа на престол, вполне можно ожидать тотальную борьбу за власть, которая может развернуться между ними.

Учитывая основную роль бин Салмана в коалиционной войне в Йемене, план увести королевство от зависимости от нефтяного экспорта, реализовав Видение-2030, а также тот факт, что Мохаммед бин Салман является председателем Saudi Aramco, ясно, что амбиции молодого наследника велики.

Король Салман также создал новый Центр национальной безопасности. Роль советника по национальной безопасности будет выполнять Мохаммед бин Салих, саудовские инсайдеры которого связаны с внутренним кругом Мохаммеда бин Салмана.

В то же время, другой союзник Салмана, генерал-майор Ахмед Асири, был назначен заместителем главы разведки. Центр национальной безопасности - прямой конкурент уже существующим органам безопасности и Совету Безопасности во главе с Мухаммедом бин Найефом.

Прямые последствия перестановок Салмана очевидны для большинства. Основная позиция наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Найефа должна сильно пострадать. Структура власти Найефа частично построена на создании условий безопасности в Королевстве. Одним из главных его достижений, прежде чем стать наследным принцем, были его очень успешные операции против Аль-Каиды и других исламских боевиков.

Растущая внутренняя борьба за власть, в которой Мухаммед бин Салман и его союзники имеют явное преимущество, не сулит ничего хорошего. Устойчивость на политических уровнях в сфере безопасности возможна, только если будет противостояние оппозиции.

Для подавления политического дисбаланса, правительство короля Салмана должно добиваться более высоких цен на нефть и более высоких доходов. Это поставит Королевство лицом к лицу с серьезной проблемой. Поскольку цены все еще остаются в районе $50 за баррель, Саудовская Аравия будет использовать все средства и влияние на международном уровне, чтобы обрести контроль над изменчивым рынком нефти.

Эр-Рияду нужен непрерывный приток денежных средств для поддержки более высоких расходов правительства, выплат субсидий и зарплат, а также инвестиций в текущие проекты необходимые для экономической диверсификации. Расширение сокращений производства ОПЕК является единственным вариантом.

В Эр-Рияде уже ожидают более высокие доходы, одно за другим следуют оптимистичные заявления правительственных чиновников. Официально, финансовое положение правительства улучшилось, но королевство по-прежнему испытывает дефицит в размере около $50-53 млрд в 2017 году.

Частично он будет компенсирован выпуском облигаций, и все же необходима строгая фискальная политика. В общем, настрой на финансовые сокращения не радует.

Хотя оппозиция в Саудовской Аравии молчит, сложившаяся ситуация может быть просто затишьей перед бурей. Неожиданная ракировка короля Салмана в правительстве, передача всей власти в руки ветви Салмана, а также раздача дополнительных денег общественности и армии, по-прежнему является признаком высокого уровня оппозиции к мечтам заместителя кронпринца Мухаммеда бин Салмана.

Мировые рынки нефти не должны отмахиваться от этих событий. Угроза королевского конфликта в Саудовской Аравии или рост волнений на улицах дестабилизирует де-факто лидера ОПЕК.

Отчеты показывают, что уже были общенациональные призывы к протестам. Также из отчетов становится понятно о размещении сил безопасности вдоль центральных улиц Эр-Рияда, хотя явных демонстраций или столкновений пока выявлено не было. Оппозиция выступает все громче под так называемым «Движением 21 апреля», используя этот хэштег в Twitter, чтобы потребовать восстановление льгот и призвать покончить с планами об IPO Aramco.

Некоторые из них даже требовали конца конституционной монархии.

Учитывая все это, шаги Салмана кажутся вполне рациональными. Стабильность является основной задачей для саудовской королевской семьи. Если народу в Эр-Рияде дать волю, особенно на фоне текущих событий с шиитами в Восточной провинции, ситуация может быстро усугубиться. Кроме того, дестабилизация Саудовской Аравии будет манной небесной для Ирана.

Главный противник Тегерана не только даст Ирану полную свободу в Ираке, Сирии и Йемене, но также может угрожать Бахрейну - даже Кувейту. Недооценка еще тлеющего конфликта в регионе, особенно между Ираном и Саудовской Аравией, неразумна. Внутренние волнения в Эр-Рияде, в сочетании с иранскими президентскими выборами (19 мая), могут вылиться в такое пламя, которое потом будет очень трудно погасить.