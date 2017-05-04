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Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России
13:12 04.05.2017 |
Ограничения на импорт пшеницы из России в Турцию сняты, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
Он, в частности, сказал, что экспортеры Турции смогут приобретать пшеницу из РФ.
В среду в ходе встречи президентов РФ и Турции была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.
Турция с 15 марта изменила порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции, в частности пшеницы и подсолнечного масла. При этом РФ не попала в список стран, которые имеют право на беспошлинные поставки.
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|Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России
В среду в ходе встречи президентов РФ и Турции была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.
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