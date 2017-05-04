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Швейцария завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ
09:04 04.05.2017 |
Один из сотрудников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии работает на швейцарскую разведку. Об этом в среду, 3 мая, сообщили телекомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung. По их данным, немецкие правоохранительные органы еще не идентифицировали этого человека, которого в 2015 году завербовал швейцарец Даниэль М., арестованный 28 апреля во Франкфурте по подозрению в шпионаже в пользу Швейцарии.
Целью этого налоговика является сбор подробной информации о том, как действуют немецкие ведомства, пытаясь заполучить за границей базы данных немецких налоговых уклонистов. За вербовку этого человека швейцарская спецслужба пообещала 90 тысяч евро, из них 60 тысяч получили Даниэль М. и его немецкий помощник, которые в свою очередь передали их неустановленным лицам "в качестве мотивации" за сбор интересующих их сведений.
По данным немецких СМИ, операцией руководили в швейцарской спецслужбе на самом высоком уровне. Даниэль М. поддерживал контакт непосредственно с заместителем главы разведки Швейцарии.
Даниэля М. в Германии обвиняют в том, что он с 2012 года действовал в интересах швейцарской разведки. Его задачей было выяснить имена сотрудников немецких налоговых ведомств, которые непосредственно занимались покупкой баз данных с информацией о немецких налоговых уклонистах, имеющих счета в швейцарских банках. С помощью сведений, которые Даниэль М. сообщал в Берн, швейцарские правоохранительные органы смогли в 2012 году выдать ордеры на арест трех немецких налоговиков, обвиняемых в Швейцарии в нарушении банковской тайны и экономическом шпионаже.
Глава швейцарской разведки Маркус Зайлер отказался комментировать это сообщение на запрос агентства dpa. Он лишь заметил, что его спецслужба действует как внутри страны, так и за ее пределами с целью борьбы с шпионажем и считает свой задачей не допускать, чтобы "кто-либо добывал секретные сведения, используя нелегальные средства".
Начиная с 2006 года немецкие федеральные земли несколько раз покупали у сотрудников банков в Швейцарии и Лихтенштейне дикси с базами данных немецких клиентов для борьбы с уклонением от налогов в ФРГ.
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