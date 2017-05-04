Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Палата представителей США одобрила бюджет на противодействие России
08:51 04.05.2017 |
Палата представителей Конгресса США в среду, 3 мая, вместе с бюджетом на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) одобрила законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период. Ожидается, что в ближайшие дни документы будут одобрены Сенатом и подписаны президентом Дональдом Трампом. Несколько разделов этих документов посвящены России.
Один из них предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и пресечению деятельности российских спецслужб в Америке. Среди прочего, Госдепартаменту совместно с ФБР и Национальной разведкой США поручено подготовить правила, согласно которым российские дипломаты и персонал российских диппредставительств в США должен предварительно оповещать о всех поездках на территории страны.
В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств. В него должны войти представители разведки, Госдепартамента, Пентагона, ФБР, министерства юстиции, финансового и энергетического ведомств.
В документах перечислены такие возможные формы российского влияние, как создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушения прав человека, коррупция, убийства политических противников и теракты.
Защита целостности Украины и Грузии
В разделе, посвященном финансированию министерства обороны США, говорится, что его средства не могут быть использованы на какие-либо действия, способствующие поддержке российской аннексии Крыма, признанию российского суверенитета над Крымом и поддержке американских инвестиций в Крыму. Министерству финансов поручено контролировать, чтобы американские компании не осуществляли действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, администрации США запрещено оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость грузинских регионов Абхазии и Северной Осетии. Американским госорганам запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих двух регионов.
100 млн долларов на поддержку гражданского общества
В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять организациям гражданского общества в этих странах для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ. В документе также говорится о выделение средств на программы по поддержке демократии в России, включая свободный интернет.
Кроме того, предусмотрено также выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
ТОП-НОВОСТИ
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
|Данилюк: Разместить еврооблигации под 9% мы можем уже сейчас, но не хотим
|Администрация Трампа вольно или невольно продолжила политику Обамы в отношении Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Король Салман открыл "ящик Пандоры": кризис близко
|Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России
В среду в ходе встречи президентов РФ и Турции была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.
|Администрация Трампа вольно или невольно продолжила политику Обамы в отношении Путина
|Швейцария завербовала сотрудника налогового ведомства ФРГ
|Палата представителей США одобрила бюджет на противодействие России
|Глава ФБР: Россия продолжает вмешиваться в американскую политику
Это интересно
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки