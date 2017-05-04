Макрон обошел Ле Пен на последних дебатах перед голосованием

Во Франции в среду, 3 мая, прошли последние теледебаты кандидатов перед вторым туром президентских выборов, намеченным на 7 мая. 63 процента французов, посмотревших теледуэль, признали центриста Эмманюэля Макрона более убедительным, чем главу правой популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщил результаты опроса телеканал BMFTV. 34 процента телезрителей посчитали аргументы Ле Пен более достойными.

В ходе дебатов были затронуты отношения Франции с США и Россией, будущее страны в рамках Европейского Союза, экономическая политика и борьба с терроризмом. На вопрос ведущих, как нужно строить отношения с Трампом и Путиным, Макрон заметил, что Франция "нуждается в США". Он высказался за сотрудничество с Америкой в борьбе с терроризмом и заявил о необходимости обмена информацией спецслужб между двумя странами. Коснувшись отношений с Россией, Макрон заявил о необходимости деэскалации на Украине и в Сирии. Он также заметил, что Ле Пен, стань она президентом, подверглась бы влиянию Путина.

В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что у Франции "нет причин для холодной войны с Россией". Она считает себя, с политической точки зрения, наиболее подходящим президентом для переговоров с Кремлем, Белым домом и Лондоном, готовящимся покинуть ЕС. Ле Пен также сказала, что не озабочена нынешним состоянием отношений между США и Россией и надеется, что "они станут лучшими в мире".

"Францией будет править женщина - или я, или госпожа Меркель"

Коснувшись экономической политики, правая популистка назвала Макрона кандидатом "дикой глобализации, неопределенности на рынке труда, социальной жестокости, войны всех против всех, экономического разграбления". Макрон заявил, что Ле Пен распространяет "ложь и бессмыслицу", не разбирается в экономических вопросах. По его словам, у Ле Пен "нет проекта для страны" и "Франция заслуживает нечто лучшее", чем ее на посту президента.

Во время дебатов по европейским темам Ле Пен назвала евро "валютой банков и компаний, а не народа", и потребовала возвращения Франции к франку. Макрон, до карьеры в политике работавший в инвестиционном банке, заявил, что отказ от евро смертелен для покупательной способности граждан во Франции и для конкурентоспособности французской экономики. Он выступил за сохранение крепкого евро и сильной Европы.

В связи с этим Ле Пен обвинила своего конкурента в "европейском экстремизме" и в том, что он подчиняется Германии и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). По ее мнению, в случае победы Макрона Германия будет управлять Францией. "Так или иначе, в будущем Францией будет править женщина - или я, или госпожа Меркель", - заявила Ле Пен.