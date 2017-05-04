Пуэрто-Рико попросило защиты от кредиторов

Власти Пуэрто-Рико подали обращение в окружной суд США в Сан-Хуане с просьбой о защите от кредиторов и реструктуризации долга в размере $70 млрд.

Губернатор островного государства Рикардо Росельо заявил о том, что властям так и не удалось достичь какого-либо компромисса на многочисленных переговорах с кредиторами, и он направил запрос федеральной надзорной комиссии, попросив передать дело о задолженности Пуэрто Рико в суд.

Пуэрто-Рико формально не входит в состав США, являясь по факту лишь зависимой от США территорией, и не может воспользоваться американским законом о банкротстве. Процедура банкротство Пуэрто-Рико будет проходить по особой процедуре, допустимые параметры которой были одобрены в 2016 г. конгрессом страны.

В современной истории реструктуризация долга в размере $70 млрд будет самой большой для территорий, входящих в США или ассоциированных с ними.