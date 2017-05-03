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ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне
23:05 03.05.2017 |
Руководство ФРС США по итогам двухдневного заседания приняло решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75-1% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«Принимая во внимание ожидаемые показатели по рынку труда и инфляции, комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0,75-1%. Курс монетарной политики остается стимулирующим», - сообщает ФРС в коммюнике. «Изменение базовой ставки будет зависеть от экономических перспектив», - отмечает регулятор.
В коммюнике, опубликованном на сайте ФРС 3 мая, отмечается, что рынок труда продолжает насыщаться на фоне замедления экономической активности. В последние месяцы средний рост занятости оставался на высоком уровне, уровень безработицы снизился. Расходы домашних хозяйств выросли незначительно, а фундаментальные факторы, лежащие в основе продолжающегося роста потребления, оставались стабильными.
Уровень инфляции постепенно приближается к долгосрочной цели ФРС, которая находится на уровне 2%. Комитет ожидает расширения экономической активности и стабилизации инфляции на целевом уровне вследствие постепенного корректирования денежно-кредитной политики.
Сохранение базовой ставки на прежнем уровне предсказывали большинство участников рынка. Согласно данным CME Group (группа Чикагской товарной биржи), эксперты оценивали вероятность сохранения ставки на майском заседании в 95,2%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 91 аналитик единодушно проголосовал за сохранение ставки на прежнем уровне.
Первое повышение ставки после длительного перерыва произошло 14 декабря 2015 года, когда ФРС приняла решение повысить ставку на 0,25 п.п., следующее повышение на 0,25 п.п. было через год, в декабре 2016-го. В марте 2017 года ФРС снова повысила ставку на 0,25 п.п. на фоне сильных макроэкономических показателей.
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