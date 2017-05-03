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ОАЭ намерены завозить в Аравийское море айсберги
18:20 03.05.2017 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о намерении буксировать к своим берегам айсберги, откалывающиеся от ледяного панциря Антарктиды, для орошения пустыни и привлечения туристов, сообщает портал Arabian Bisness.
Предложение поступило от эмиратской консалтинговой компании National Advisory Bureau Limited. Айсберги из Антарктиды могут стать новым источником пресной воды для региона. Кроме того, доставка айсбергов к берегам ОАЭ вызовет значительные перемены климата в регионе, поскольку айсберги охладят окружающий воздух.
Страны региона могут рассчитывать, что дожди пойдут гораздо чаще, причем на протяжении всего года.
Проект "Айсберги для ОАЭ" является составной частью планов по преобразованию пустыни в стране, отмечает ТАСС. На смену пескам в ОАЭ придут сады и появится река Халифа, для чего сток рек Пакистана, впадающих в Аравийское море, заключат в трубопровод, который по морскому дну проложат в ОАЭ.
Компания National Advisory Bureau Limited усматривает значительный туристический потенциал в предложении по доставке айсбергов. При буксировке айсберги начнут таять, и в Аравийское море попадет пресная вода, что уменьшит ее соленость и позволит восстановить экологический баланс и биологическое разнообразие. Этот баланс нарушен, поскольку опреснительные установки в регионе спускают в море воду с повышенным содержанием соли.
Ледяной покров Антарктиды является крупнейшим на планете и содержит около 30 млн куб. км замерзшей пресной воды. Средний по размерам айсберг содержит примерно 76 млрд л пресной воды.
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