Число сделок M&A упало на 20%, до минимума с 1998г. - Dealogic

Число сделок слияния и поглощения (M&A) с участием публичных компаний, о которых было объявлено по всему миру с начала 2017 года по 28 апреля, сократилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 991 до 793, минимума с 1998 года, свидетельствуют данные исследовательской компании Dialogic.

Спад наблюдался, несмотря на уверенный рост рынков акций и облигаций, который в прошлом поддерживал высокую активность в сфере M&A. Потенциальных покупателей тревожит значительная неопределенность в политике и экономике, включая планы пересмотра системы налогообложения в США, выборы в ряде стран Евросоюза и процесс выхода Великобритании из ЕС, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, многие из них считают текущие цены завышенными.

M&A действительно подорожали: в январе-апреле покупатели в среднем платили 12,8x EBITDA против 12,1х годом ранее, значение показателя для этого периода было максимальным с 1997 года. В связи с этим стоимость слияний и поглощений с начала года увеличилась на 13,9% относительно тех же четырех месяцев 2016 года и составила $479,8 млрд.

Данные Dealogic не учитывают разделение компаний (spinoff).

По мнению экспертов, из-за высокой неопределенности компании идут только на сделки, которые считают приоритетными и за которые готовы переплачивать. "Такая ситуация может полностью ликвидировать или отсрочить менее важные сделки", - считает глава аналитической фирмы Langenberg & Co. Брайан Лангенберг.

