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Оппозиция в Венесуэле возводит баррикады, готовясь к "мега-протесту"
08:03 03.05.2017 |
В Венесуэле активисты оппозиции возвели баррикады на улицах, требуя новых выборов. Политический и экономический кризис в стране углубляется.
Как сообщает Би-Би-си, оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.
Демонстрации протеста продолжаются уже около месяца. В столкновениях погибли 28 человек.
Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.
США считает это предложение попыткой удержаться у власти, а правительство Бразилии называет действия Мадуро "переворотом".
Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.
По словам Мадуро, депутатами новой Национальной ассамблеи будут обычные граждане.
Оппозиция призывает Мадуро уйти в отставку и требует президентских выборов, обвиняя президента и его политику в том, что в стране испытывается нехватка продовольствия, что уже привело к беспорядкам.
Мадуро отверг требования оппозиции и подписал президентский указ о создании конституционной ассамблеи, в которую войдут 500 человек. Если ему удастся переписать конституцию, то он сможет обойти конгресс страны, который контролируется оппозиционными партиями.
Президент Мадуро объявил об этом во время первомайской демонстрации, в которой приняли участие тысячи его сторонников.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.
Лидеры оппозиции призывают население провести "мега-протест" в среду.
Николас Мадуро был избран президентом в 2013 году, после кончины тогдашнего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
С тех пор падающие цены на нефть и экономическая политика правительства Мадуро привели к нехватке продовольствия, лекарств, детского молока и многих других предметов первой необходимости.
МВФ заявляет, что в этом году инфляция в Венесуэле превысит 700% в год.
Президентские выборы в стране намечены на конец следующего года.
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