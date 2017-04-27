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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Меркель в связи с Brexit призвала британцев избавиться от иллюзий

16:43 27.04.2017 |

Мир

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 апреля, выступая с правительственным заявлением, предостерегла британцев от неоправданных ожиданий в связи с началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС. "Может, они думают, что это само собой разумеется. Однако я вынуждена подчеркнуть, поскольку у меня есть ощущение, что в Великобритании некоторые люди все еще питают иллюзии на этот счет, - это бессмысленная трата времени", - сказала Меркель, отметив, что после Brexit Великобритания, как не государство ЕС, не будет иметь таких же прав, как сейчас.

Кроме того, подчеркнула канцлер, вопросы многомиллиардных финансовых обязательств Великобритании по отношению к ЕС нужно урегулировать на начальной стадии переговоров, а не в самом конце, как этого хотели бы в Лондоне.

В ходе переговоров, которые полноценно смогут начаться только после парламентских выборов в Великобритании, запланированных на начало июня, Европе предстоит решить три основные цели, сказала глава правительства ФРГ. Во-первых, необходимо добиться гарантии прав граждан Германии и других стран ЕС, живущих в Великобритании. Во-вторых, Brexit не должен нанести ущерб Евросоюзу. В-третьих, необходимо укрепить сотрудничество остающихся 27 стран ЕС.

"Мы осознаем масштабность задачи и ее сложность. Мы хорошо подготовлены, однако предстоит проделать много работы", - сказала Меркель. Она также отметила, что Евросоюз заинтересован в сильном и преуспевающем Соединенном Королевстве.

При этом Меркель призвала страны ЕС не упускать из виду другие проблемы, с которыми сталкивается Европа. По ее словам, слишком серьезны кризисы в регионах, соседствующих с Европой, и слишком велики глобальные вызовы, связанные с потоком беженцев, голодом, проблемами мировой торговли и защитой климата, чтобы Европа в ближайшие два года могла заниматься лишь своими внутренними проблемами.
По материалам: Deutsche Welle
 

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