Драги отметил ослабление понижательных рисков в еврозоне

Понижательные риски для экономики еврозоны продолжают ослабевать, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

"Риски смещаются к более сбалансированной конфигурации", отметил М.Драги, хотя понижательный тренд пока преобладает. Большинство рисков связано с международными факторами, добавил он.

Вместе с тем глава ЕЦБ отметил некоторое усиление восстановления мировой экономики.

Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы (QE) в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ".

"Пока не требуется обсуждать план сворачивания QE, - считает глава центробанка еврозоны. - ЕЦБ не достаточно убежден в возврате инфляции к норме".

По словам М.Драги, инфляционные ожидания и фундаментальные показатели инфляции остаются низкими, базовая инфляция будет постепенно усиливаться в среднесрочной перспективе. Он добавил, что ЕЦБ использует 4 основных критерия инфляции, и их оценка не изменилась - существенного усиления инфляции не ожидается, хотя появляются его робкие признаки. Риски дефляции в еврозоне практически исчезли, считают в ЕЦБ.

Евро на фоне выступления М.Драги перешел от снижения к росту, а затем снова упал. На 16:08 мск он находился на отметке $1,0863 - на 0,4% ниже, чем на закрытие торгов в среду.

Политические факторы, включая выборы в какой-либо стране, не оказывают влияния на решения ЕЦБ о денежно-кредитной политике, подчеркнул М.Драги.

В ходе апрельского заседания руководители ЕЦБ обсуждали варианты формулировки о балансе рисков, при этом спектр мнений был довольно широким, но при этом позиция по вопросу об инфляции была единой, утверждает он. Вопрос о выходе из стимулирующих программ не обсуждался на этом заседании, добавил он.

Председатель ЕЦБ вновь выступил в защиту отрицательных процентных ставок, назвав их мощным инструментом восстановления еврозоны, и добавил, что побочные эффекты от них были ограниченными. Между тем банки еврозоны жалуются на существенное ухудшение показателей из-за отрицательных ставок.

