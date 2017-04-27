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Топливно-энергетический комплекс
Драги отметил ослабление понижательных рисков в еврозоне
16:30 27.04.2017 |
Понижательные риски для экономики еврозоны продолжают ослабевать, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.
"Риски смещаются к более сбалансированной конфигурации", отметил М.Драги, хотя понижательный тренд пока преобладает. Большинство рисков связано с международными факторами, добавил он.
Вместе с тем глава ЕЦБ отметил некоторое усиление восстановления мировой экономики.
Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы (QE) в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ".
"Пока не требуется обсуждать план сворачивания QE, - считает глава центробанка еврозоны. - ЕЦБ не достаточно убежден в возврате инфляции к норме".
По словам М.Драги, инфляционные ожидания и фундаментальные показатели инфляции остаются низкими, базовая инфляция будет постепенно усиливаться в среднесрочной перспективе. Он добавил, что ЕЦБ использует 4 основных критерия инфляции, и их оценка не изменилась - существенного усиления инфляции не ожидается, хотя появляются его робкие признаки. Риски дефляции в еврозоне практически исчезли, считают в ЕЦБ.
Евро на фоне выступления М.Драги перешел от снижения к росту, а затем снова упал. На 16:08 мск он находился на отметке $1,0863 - на 0,4% ниже, чем на закрытие торгов в среду.
Политические факторы, включая выборы в какой-либо стране, не оказывают влияния на решения ЕЦБ о денежно-кредитной политике, подчеркнул М.Драги.
В ходе апрельского заседания руководители ЕЦБ обсуждали варианты формулировки о балансе рисков, при этом спектр мнений был довольно широким, но при этом позиция по вопросу об инфляции была единой, утверждает он. Вопрос о выходе из стимулирующих программ не обсуждался на этом заседании, добавил он.
Председатель ЕЦБ вновь выступил в защиту отрицательных процентных ставок, назвав их мощным инструментом восстановления еврозоны, и добавил, что побочные эффекты от них были ограниченными. Между тем банки еврозоны жалуются на существенное ухудшение показателей из-за отрицательных ставок.
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