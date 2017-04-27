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Топливно-энергетический комплекс
Близ аэропорта Дамаска произошел мощный взрыв
10:26 27.04.2017 |
Мощный взрыв раздался в четверг утром в районе международного аэропорта Дамаска. По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия.
Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре.
Как передает подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар", взорвались хранилища топлива и склады близ аэропорта.
Вероятной причиной взрыва стал удар израильской авиации, утверждает "Аль-Манар".
По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет.
Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы".
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