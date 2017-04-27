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Венесуэла решила выйти из Организации американских государств
08:23 27.04.2017 |
Венесуэла решила выйти из Организации американских государств (ОАГ). Соответствующее заявление, как сообщила в телеобращении вечером в среду, 26 апреля, министр иностранных дел страны Дельси Родригес, будет подано по распоряжению главы государства Николаса Мадуро 27 апреля.
По словам главы венесуэльского МИДа, этот шаг означает протест против давления регионального блока из-за действий властей страны во время глубокого политического кризиса.
Власти в Каракасе обвиняют ОАГ в том, что эта организация со штаб-квартирой в Вашингтоне является "марионеткой США" и поддерживает кампанию по свержению властей Венесуэлы, чтобы положить конец социализму в этой стране.
Процесс выхода из Организации американских государств займет 24 месяца, указала Родригес.
Кризис в Венесуэле длится уже несколько месяцев. Консервативная и правая оппозиция обвиняет главу государства в серьезных экономических проблемах и требует провести референдум об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году. В ходе массовых протестов погибли несколько десятков человек.
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