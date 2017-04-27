Трамп договорился с лидерами Мексики и Канады о новых переговорах по НАФТА

Американский президент Дональд Трамп дал обещание главам Канады и Мексики о том, что Соединенные Штаты пока не будут выходить из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Как сообщает Белый дом, при этом Трамп договорился с представителями двух стран о проведении новых переговоров по НАФТА.

"Сегодня вечером президент Дональд Трамп говорил с президентом Мексики (Энрике) Пеньей Ньето и премьер-министром Канады (Джастином) Трюдо. Оба разговора были приятными и продуктивными. Президент Трамп согласился не прекращать действие НАФТА на данный момент, и лидеры согласились быстро, в соответствии с требуемыми внутренними процедурами, перейти к началу повторных переговоров по сделке НАФТА, которая была бы выгодна всем трем странам", - говорится в заявлении.

Белый дом привел заявление Трампа, который сказал, что он собирается "привести НАФТА в соответствие с требованиями момента путем переговоров".

"Для меня честь иметь дело с президентом Пеньей Ньето и премьер-министром Трюдо, и я думаю, что окончательный результат сделает все три страны сильнее и лучше", - заявил Трамп.

Трамп ранее критиковал зоны свободной торговли, которые, по его словам, вредят американским производителям.