США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи

07:52 27.04.2017 |

Мир

 

В США объявлено о новой стратегии в отношении Северной Кореи. США ужесточат санкции в отношении КНДР и активизируют дипломатические шаги, направленные на приостановку Пхеньяном реализации его ядерной и ракетной программ.

Как сообщает Би-Би-си, о новой стратегии президента США Дональда Трампа было объявлено после его специальной встречи с американскими сенаторами.

На встрече сенаторам сообщили о реальной угрозе со стороны Северной Кореи. Отличительной особенностью встречи стало то, что с Капитолийского холма в Белый дом сенаторов попросили проследовать на автобусе.

В экстренном совещании, которое состоялось в Белом доме в среду, приняли участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием "Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов".

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

"США нацелены на стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коутса.

"Мы остаемся открытыми для переговоров по достижению этой цели. Однако мы готовы защищать и себя, и своих союзников", - подчеркивается в документе.

Как передает корреспондент Би-би-си Барбара Плетт, одна из основных задач нового плана США - убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его программы.

Представитель Белого дома сообщил также, что рассматривается возможность о возвращении КНДР в список стран-пособников терроризма.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.
 

ПО РУБРИКАМ

11:46 Ко­ли­че­ство про­блем­ных бан­ков умень­ши­лось с 5 до 3, - Ка­те­ри­на Рож­ко­ва

10:46 НБУ про­дал 26 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 18 089 млн гри­вен

10:34 26 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $23,6 млн до $144,6 млн

09:25 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 27 ап­ре­ля на фоне разо­ча­ро­ва­ния в на­ло­го­вых ини­ци­а­ти­вах Трам­па

09:05 Дол­лар до­ро­жа­ет к иене и ев­ро 27 ап­ре­ля по­сле ре­ше­ния Бан­ка Япо­нии со­хра­нить став­ку

08:40 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся по­сле пуб­ли­ка­ции на­ло­го­вых пла­нов Трам­па

07:44 Бир­жи США за­кры­лись в ми­ну­се по­сле пуб­ли­ка­ции на­ло­го­вых ини­ци­а­тив Трам­па

26.04 НБУ опре­де­лил гра­фик ра­бо­ты бан­ков на празд­нич­ные дни

26.04 Дол­лар до­ро­жа­ет 26 ап­ре­ля на пред­ло­же­ни­ях Трам­па по на­ло­го­вой ре­фор­ме в США

26.04 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 26 ап­ре­ля в про­ти­во­вес укреп­ля­ю­щей­ся аме­ри­кан­ской ва­лю­те

26.04 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 26 ап­ре­ля сни­же­ни­ем

26.04 2016 ГИУ за­кон­чи­ло с при­бы­лью 15,5 млн гри­вен

26.04 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 26.04.2017

26.04 S&P по­вы­сил рей­тин­ги При­ват­бан­ка с SD до ССC+/С

26.04 Fort Financial Services: Рын­ки со­хра­ня­ют по­зи­тив­ный сен­ти­мент, йе­на, зо­ло­то и нефть под дав­ле­ни­ем

• дальше…

10:53 Госказ­на­чей­ство Укра­и­ны вы­пла­ти­ло око­ло 10 млрд грн воз­ме­ще­ния НДС

10:15 Де­фи­цит гос­бюд­же­та в пер­вом квар­та­ле со­кра­тил­ся по­чти на 8%

09:33 Westinghouse в 2017г по­ста­вит "Энергоатому" 6 пар­тий ядер­но­го топ­ли­ва - CEO ком­па­нии

09:25 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 27 ап­ре­ля на фоне разо­ча­ро­ва­ния в на­ло­го­вых ини­ци­а­ти­вах Трам­па

09:21 "Се­вер­ный по­ток-2": Глав­ное - ма­нев­ры

08:43 Нефть де­ше­ве­ет 27 ап­ре­ля на сен­ти­мен­те по по­во­ду боль­шо­го объ­е­ма ее за­па­сов в ми­ре

26.04 Нефть тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но 26 ап­ре­ля на дан­ных по за­па­сам и до­бы­че в США

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

26.04 Обыс­ки СБУ в Dragon Capital ка­са­лись при­знан­ной "шпионской" про­грам­мы кон­тро­ля ра­бо­че­го вре­ме­ни - ком­па­ния

26.04 На за­се­да­нии ТКГ в Мин­ске сто­ро­ны вы­ра­зи­ли го­тов­ность по­га­сить за­дол­жен­ность и воз­об­но­вить по­став­ки во­ды на НКТ- Сай­дик

• дальше…

10:26 Близ аэро­пор­та Да­мас­ка про­изо­шел мощ­ный взрыв

10:10 За элек­тро­снаб­же­ние ок­ку­пи­ро­ван­ной Лу­ган­щи­ны бу­дут пла­тить рос­си­яне

09:21 "Се­вер­ный по­ток-2": Глав­ное - ма­нев­ры

08:35 Ди­пло­ма­ти­че­ский скан­дал меж­ду Гер­ма­ни­ей и Из­ра­и­лем - ре­ак­ции в Бер­лине

08:23 Ве­не­су­э­ла ре­ши­ла вый­ти из Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств

08:16 Трамп до­го­во­рил­ся с ли­де­ра­ми Мек­си­ки и Ка­на­ды о но­вых пе­ре­го­во­рах по НАФТА

08:10 Ми­нистр тор­гов­ли США на­пом­нил, что Рос­сия - один из круп­ней­ших им­пор­те­ров алю­ми­ния в США

08:06 Пе­кин и Москва бо­ят­ся уси­ле­ния США из-за про­ти­во­сто­я­ния с КНДР

07:52 США уже­сто­ча­ют санк­ции в от­но­ше­нии Се­вер­ной Ко­реи

26.04 Аме­ри­кан­ский адми­рал: на­ша ПРО "при­ве­дет Ким Чен Ына в чувство"

26.04 Трамп пред­ла­га­ет со­кра­тить чис­ло ста­вок на­ло­гов с до­хо­дов физ­лиц с 7 до 3

26.04 В США пред­став­лен про­ект мас­штаб­ной на­ло­го­вой ре­фор­мы Трам­па

26.04 Ев­ро­ко­мис­сия раз­ра­бо­та­ла об­щие со­ци­аль­ные нор­мы для всех чле­нов ЕС

26.04 Эр­до­ган тре­бу­ет от­стра­не­ния Аса­да от вла­сти

26.04 Ки­тай спу­стил на во­ду пер­вый авиа­но­сец соб­ствен­ной раз­ра­бот­ки

• дальше…

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

• дальше…

11:09 Обостре­ние в АТО. По­че­му сно­ва го­ря­чо под Ма­ри­у­по­лем

10:10 За элек­тро­снаб­же­ние ок­ку­пи­ро­ван­ной Лу­ган­щи­ны бу­дут пла­тить рос­си­яне

26.04 Обыс­ки СБУ в Dragon Capital ка­са­лись при­знан­ной "шпионской" про­грам­мы кон­тро­ля ра­бо­че­го вре­ме­ни - ком­па­ния

26.04 На за­се­да­нии ТКГ в Мин­ске сто­ро­ны вы­ра­зи­ли го­тов­ность по­га­сить за­дол­жен­ность и воз­об­но­вить по­став­ки во­ды на НКТ- Сай­дик

26.04 СБУ ули­чи­ла 8 ком­па­ний, в том чис­ле Dragon Capital, в ис­поль­зо­ва­нии шпи­он­ско­го ПО из РФ

26.04 На­са­лик за­го­во­рил об от­клю­че­нии во­ды ок­ку­пи­ро­ван­но­му Дон­бас­су

26.04 В Dragon Capital про­хо­дят обыс­ки, изы­ма­ет­ся тех­ни­ка - Грой­сман

26.04 По­слы Ев­ро­со­ю­за под­твер­ди­ли ре­ше­ние по без­ви­зо­во­му ре­жи­му для Укра­и­ны, сле­ду­ю­щий шаг - утвер­жде­ние в Со­ве­те ЕС - По­ро­шен­ко

26.04 Тер­ро­ри­сты пы­та­ют­ся от­бро­сить ВСУ от До­ку­ча­ев­ска

26.04 За­кон об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де Укра­и­ны нуж­но при­нять до се­ре­ди­ны июня - пред­ста­ви­тель­ство ЕС

26.04 Ре­естр во­ен­но­обя­зан­ных. По­че­му "косить" от ар­мии станет по­чти не­воз­мож­но

26.04 В по­соль­стве Укра­и­ны объ­яс­ни­ли воз­мож­ное со­кра­ще­ние фин­по­мо­щи от США

25.04 Во сколь­ко Рос­сии обой­дет­ся элек­три­фи­ка­ция ОРЛО

24.04 Же­ром Ва­ше: Важ­ли­во, щоб вла­да України пра­ц­ю­ва­ла як од­на ко­ман­да

24.04 Гла­ва НАБУ оце­нил кор­руп­ци­он­ный ры­нок Укра­и­ны в 85 млрд грн

• дальше…

11:35 Google пред­ста­ви­ла но­вую сфе­ри­че­скую ка­ме­ру YI HALO

09:55 Amazon Echo Look — ги­брид ум­ной аку­сти­че­ской си­сте­мы и ка­ме­ры, ко­то­рый раз­би­ра­ет­ся в мо­де луч­ше вас

08:49 Ха­ке­ра, ко­то­рый с 15 лет за­ра­бо­тал $500 000, по­са­ди­ли на два го­да

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

26.04 Samsung и LG рас­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность со­зда­ния дис­плея с за­гну­ты­ми кра­я­ми по всем сто­ро­нам

26.04 Jeep под­го­то­вил для ки­тай­цев се­ми­мест­ное "облако"

26.04 VR-шлем DJI Goggles, поз­во­ля­ю­щий управ­лять БПЛА же­ста­ми, по­сту­пит в про­да­жу в мае

26.04 Ком­па­ния Alphabet на­ча­ла раз­во­зить в США пас­са­жи­ров на управ­ля­е­мых ав­то­пи­ло­том так­си

26.04 Uber объ­яви­ла о на­ме­ре­нии со­здать "ле­та­ю­щий автомобиль" к 2020 го­ду

25.04 Google из­ме­нит ал­го­ритм по­ис­ка для борь­бы с фей­ко­вы­ми но­во­стя­ми

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

25.04 В BMW пред­ска­за­ли "смерть" ме­ха­ни­че­ских ко­ро­бок и "роботов"

25.04 Вор на гла­зах у по­се­ти­те­лей ТЦ вскрыл бан­ко­мат в Тер­но­по­ле и за­брал 452 ты­ся­чи гри­вен

25.04 Sennheiser и Samsung адап­ти­ру­ют смарт-гар­ни­ту­ру AMBEO под Android

25.04 Смарт­фон Xiaomi Mi Mix 2 по­лу­чит но­вое ре­ше­ние для вос­про­из­ве­де­ния го­ло­са со­бе­сед­ни­ка

• дальше…

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

21.04 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно