Тихоокеанское командование - одно из шести территориальных межвидовых командований американских вооруженных сил; ему подчиняются американские военные силы и средства всех видов в обширной зоне от западного побережья США до западных границ Индии и от полюса до полюса.

Командующий этой группировкой адмирал Гарри Харрис заявил в преддверии секретного брифинга для сенаторов в Белом доме, что США готовы нейтрализовать северокорейскую ракетную угрозу при помощи "самых лучших технологий".

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием "Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов".

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

Что собой представляет THAAD?

* Сбивает баллистические ракеты малой и средней дальности на подлете к цели

* Использует технологию "удар на поражение", когда для уничтожения подлетающей боеголовки используется кинетическая энергия снаряда

* Радиус защиты - 200 км, максимальная высота выстрела - 150 км

* Ранее для защиты от северокорейских ракет США уже размещали аналогичную систему ПРО в Гуаме (Марианские острова) и на Гавайях

Развертывание системы на Корейском полуострове вызвало протесты Китая, который считает, что она ослабляет и его наступательный потенциал.

В среду систему ПРО перевезли на поле бывшего гольф-клуба в провинции Сонджу.

Харрис подчеркнул, что THAAD - "чисто оборонительная система, она нацелена на север, а не на запад, она не представляет никакой угрозы для Китая".

В связи с обострением противостояния США и КНДР в последние дни Вашингтон также перебросил в регион дополнительные военные корабли и подводную лодку.