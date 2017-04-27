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Топливно-энергетический комплекс
Американский адмирал: наша ПРО "приведет Ким Чен Ына в чувство"
23:50 26.04.2017 |
Тихоокеанское командование - одно из шести территориальных межвидовых командований американских вооруженных сил; ему подчиняются американские военные силы и средства всех видов в обширной зоне от западного побережья США до западных границ Индии и от полюса до полюса.
Командующий этой группировкой адмирал Гарри Харрис заявил в преддверии секретного брифинга для сенаторов в Белом доме, что США готовы нейтрализовать северокорейскую ракетную угрозу при помощи "самых лучших технологий".
Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием "Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов".
США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.
Что собой представляет THAAD?
* Сбивает баллистические ракеты малой и средней дальности на подлете к цели
* Использует технологию "удар на поражение", когда для уничтожения подлетающей боеголовки используется кинетическая энергия снаряда
* Радиус защиты - 200 км, максимальная высота выстрела - 150 км
* Ранее для защиты от северокорейских ракет США уже размещали аналогичную систему ПРО в Гуаме (Марианские острова) и на Гавайях
Развертывание системы на Корейском полуострове вызвало протесты Китая, который считает, что она ослабляет и его наступательный потенциал.
Харрис подчеркнул, что THAAD - "чисто оборонительная система, она нацелена на север, а не на запад, она не представляет никакой угрозы для Китая".
В связи с обострением противостояния США и КНДР в последние дни Вашингтон также перебросил в регион дополнительные военные корабли и подводную лодку.
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