Трамп предлагает сократить число ставок налогов с доходов физлиц с 7 до 3

Президент США Дональд Трамп предлагает сократить число ставок налогового обложения по доходам физлиц с семи до трех, заявил на брифинге директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон. Кроме того, Трамп предложил удвоить до 24 тысяч долларов необлагае6мую налогом сумму дохода семейных пар.

"Мы намерены сократить налоги и упростить налоговое законодательство путем сокращения имеющихся семи ставок налогового обложения до трех - 10%, 25% и 35%. Мы намерены удвоить стандартные суммы дохода, необлагаемые индивидуальным подоходным налогом, так что семейные пары не будут платить налоги на первый доход в 24 тысячи долларов (в год), который они заработали", - отметил Кон.

По его словам, США создают "нулевую ставку налогового обложения для первых 24 тысяч долларов дохода, которые зарабатывает семейная пара".

Сейчас верхняя ставка подоходного налога составляет в США 39,6%.