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Топливно-энергетический комплекс
Эрдоган требует отстранения Асада от власти
12:03 26.04.2017 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз потребовал ухода сирийского диктатора Башара Асада. "В Сирии не может быть решения, пока Асад сохраняет власть", - заявил Эрдоган 25 апреля в интервью агентству Reuters. По словам Эрдогана, сирийский правитель использует против своего народа танки, бомбардировщики, бочковые бомбы, химическое оружие. Конфликт может закончиться лишь тогда, когда Асад будет отстранен от власти, считает президент Турции.
По словам Эрдогана, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, который дал понять, что российская поддержка Асада может ослабнуть. В беседе Путин якобы заявил Эрдогану, что не является адвокатом Асада.
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