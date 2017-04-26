Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки

Китай запустил новый авианосец, увеличив свое военное присутствие в регионе. Как отмечает Би-Би-си, это второй авианосец в стране после "Ляонина", но первый созданный самим Китаем.

Государственные СМИ сообщают, что безымянный корабль был выведен из сухого дока и спущен на воду в порту Далянь на северо-востоке страны.

Ранее сообщалось, что он будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

Объявление о спуске на воду авианосца было сделано в то время, как США и Северная Корея обмениваются все более резкими заявлениями. Китай ранее призывал власти обеих стран к спокойствию.

В апреле США направили к Корейскому полуострову военные корабли и подводную лодку, спровоцировав гневную реакцию Северной Кореи.

Государственные СМИ Китая пишут, что новый авианосец - это значительно модернизированная версия построенного 25 лет назад "Ляонина" - отремонтированного советского судна, купленного у Украины.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что работа над авианосцем началась в 2013 году.

В ходе церемонии спуска на воду китайские чиновники разбили бутылку шампанского о корпус корабля под звук "великолепных патриотических песен", передает Синьхуа.