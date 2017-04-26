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Трамп предложит корпоративный налог в 15% и плоский налог в 10% на возвращение прибыли
08:15 26.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп предложит большинству компаний максимальную ставку корпоративного налогообложения в 15% вместо 39,6%, а также порекомендует плоский 10-процентный налог на возвращение прибыли, полученной за рубежом, заявил журналистам представитель американской администрации, которого цитирует агентство Рейтер.
По его словам, налоговый план Трампа будет включать максимальный налог в 15% на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения. Примерами таких юридических лиц являются компании с ограниченной ответственностью, партнерства и так называемые корпорации типа S. Прибыль таких юрлиц облагается налогом как личный доход партнеров или владельцев юрлица.
Большинство компаний США работают по такой схеме, чтобы избежать двойного налогообложения, когда налоги начисляются и на прибыль корпорации, и на дивиденды акционерам.
Плоский 10-процентный налог на возвращение прибыли призван помочь вернуть сотни миллиардов долларов, которые американские компании заработали за рубежом и опасаются возвращать их обратно из-за высокого налога на прибыль в США. Похожую меру предложил предыдущий президент Барак Обама, но этот план провалился в конгрессе.
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