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Константин Кушнер
Трамп согласился отложить строительство стены на границе
23:06 25.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он будто бы похоронил проект стены на американо-мексиканской границе, но выразил готовность выдержать паузу, перед тем, как просить на нее средства из федерального бюджета.
"Не дайте фейковым СМИ навесить вам лапшу на уши, будто бы я изменил свое мнение о стене. Она будет построена и остановит наркотики, торговлю людьми, и т.п.", - написал президент в своем "Твиттере".
Как отмечает Би-Би-си, демократы в Конгрессе пообещали заблокировать возможный запрос на финансирование этого проекта, поскольку стоимость заградительных конструкций оценивается в миллиарды долларов.
Стена на границе с Мексикой была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В ходе кампании он утверждал, что уговорит саму Мексику оплатить строительство, однако мексиканские власти очень четко дали понять, что не выделят на стену ни цента.
Если Трамп и конгресс до пятницы - сотого дня, когда президент будет в должности - не согласуют планы по тратам из федерального бюджета, правительство США временно прекратит работу.
Президент уже несколько раз менял свою оценку стоимости проекта. Одна из названных им сумм - 10 млрд долларов.
При этом Трамп допустил, что в некоторых местах вместо "великой стены" можно будет обойтись и забором.
По данным аналитиков, стоимость стены может втрое превышать оценочные выкладки Трампа.
Граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам.
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