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Европейский союз отменит роуминг с 15 июня
15:38 25.04.2017 |
Совет Европейского союза утвердил переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей на территории всех стран, входящих в союз, с 15 июня.
"С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - говорится в сообщении совета.
Во вторник был принят последнее на пути к этой цели законодательное действие, которое ограничивает размеры платежей провайдеров мобильной связи друг другу для предоставления роуминга на всем пространстве ЕС.
"Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут насладиться свободой мобильной связи и интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь очень практичными способами", - отмечает министр по конкурентоспособности, цифровой, морской и сервисной экономике председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа.
Евросоюз больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей. Роуминг без доплаты вскоре после 15 июня будет предоставлен также в не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
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