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Топливно-энергетический комплекс
Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке
12:38 25.04.2017 |
Турецкие военные самолеты рано утром во вторник, 25 апреля, нанесли удары по предполагаемым позициям курдских ополченцев на севере Ирака в районе хребта Синджар и в горных районах северо-восточной части Сирии. Как завили в ВС Турции, таким образом Анкара пытается предотвратить попытки нелегального въезда повстанцев на турецкую территорию и контрабанды оружия. В тексте заявления, в частности, сказано, что турецкая армия продолжит операции против формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) "до уничтожения последнего террориста". Турецкие власти преследуют представителей запрещенной в Турции РПК, скрывающихся среди иракских и сирийских курдов. Это был первый удар турецкой авиации по территории синджарского региона. Город Синджар находится примерно в 100 км к западу от Мосула.
Жертвы в Сирии
Как заявили в тот же день, 25 апреля, представители курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии, в результате турецких авиаударов погибли 18 бойцов. "Удар был нанесен по базе YPG, на которой размещены центры массовой информации и коммуникации, а также ряд военных установок", - цитирует заявление вооруженных сирийских курдов агентство AFP. Отряды YPG являются составной частью вооруженного альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF), входящего в состав международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR), турецкие самолеты одновременно нанесли десятки воздушных ударов по позициям "Отрядов народной самообороны" в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.
Убитые в Ираке
Помимо этого были убиты 6 иракских курдов из отрядов ополченцев пешмерга, также вместе с США воюющих против террористической группировки "Исламское государство", сообщает агентство Reuters. По сведениям агентства, это произошло "по ошибке" в ходе турецкого авианалета на позиции РПК на севере Ирака.
Турция воююет с повстанцами из Рабочей партии Курдистана, тесно связанной с ведущей политической силой сирийских курдов - партией "Демократический союз". Анкара высказывала свое резко негативное отношение к контактам с курдами как в адрес Вашингтона, так и в адрес Москвы. Курды - крупнейшая этническая группа без своего государства: согласно подсчетам, в мире проживает не менее 30 миллионов курдов. Они составляют крупные этнические меньшинства в Сирии, Турции, Ираке и Иране.
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