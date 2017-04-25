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Как КНДР получает миллионы из-за границы вопреки санкциям
10:43 25.04.2017 |
Бывший лидер Северной Кореи Ким Чен Ир каждый год получал на свой день рождения роскошный подарок - 16 февраля местный банк North East Asia Bank перечислял в казну 20 млн долларов США. "Нашей основной задачей было обеспечивать деньгами руководство страны", - рассказывает бывший менеджер банка Ким Кван Чжин. North East Asia Bank создал совместное предприятие со страховым обществом и зарабатывал на страховых взносах. Утверждают, что на тот момент финансовое учреждение возглавлял Чан Сон Тхэк - муж сестры Ким Чен Ира, казненный в декабре 2013 года.
Ким Кван Чжин не был лично знаком с бывшим лидером КНДР, лишь отправлял ему ежемесячные отчеты. Свою работу он делал хорошо, поэтому в 2002 году был назначен руководителем отделения North East Asia Bank в Сингапуре, куда и отправился вместе с женой и сыном. Однако несколько месяцев спустя им заинтересовались северокорейские спецслужбы. "Начальство сообщило мне о том, что кто-то из Сингапура передает конфиденциальную информацию о руководстве КНДР американским и японским спецслужбам", - вспоминает бывший сотрудник банка. Ким Кван Чжина заподозрили в государственной измене.
Подарки за лояльность Пхеньяну
Он до сих пор отвергает эти обвинения, хотя и признает, что не был в восторге от северокорейского режима. Однако озвучивать свои мысли публично было абсолютным табу, вспоминает бывший банкир. Чтобы избежать наказания, которое грозило ему на родине, Ким Кван Чжин вместе с семьей бежал в Южную Корею. С тех пор он живет в Сеуле и работает в Институте стратегии национальной безопасности - аналитическом центре южнокорейской разведки.
|Ким Кван Чжин
В последующие годы, по его словам, Ким Чен Иру удалось создать параллельную систему экономики, которая была полностью отделена от разваливающейся официальной экономики страны. Львиную долю выручки обеспечивали финансовые сделки и экспорт сырья и оружия. Кроме того, по указанию тогдашнего лидера КНДР был налажен импорт эксклюзивных товаров, которые затем он раздавал своим сторонникам в знак благодарности за их преданность.
Двойная стратегия Ким Чен Ына
Параллельная система экономики работает в Северной Корее и по сей день, считает эксперт в области безопасности и обороны, сотрудник Наньянского технологического университета в Сингапуре Майкл Раска. В период правления Ким Чен Ира власти КНДР хорошо зарабатывали на экспорте баллистических ракет. Однако после введения режима международных санкций этот бизнес практически сошел на нет, говорит эксперт.
Из-за наложенных ограничений сократился и объем импорта эксклюзивных товаров. Многие дорогие вещи, которые раньше можно было легально поставлять в страну, уже давно в санкционном списке. Поэтому новый лидер КНДР Ким Чен Ын пытается вознаграждать своих сторонников другими способами. "Если посмотреть северокорейское телевидение, то практически в каждый выпуск новостей включен сюжет о том, что кто-то получил квартиру. Сейчас в Пхеньяне активно ведется строительство", - указывает Раска.
"Ким Чен Ын проводит двойную стратегию, пытаясь одновременно способствовать развитию экономики и разработке ядерной программы. Для этого ему необходимо много денег - гораздо больше, чем его деду и отцу. Однако санкции все сильнее душат Кима", - продолжает эксперт. С момента первого ядерного испытания, проведенного Северной Кореей в 2006 году, Совет Безопасности ООН принял в отношении действий Пхеньяна шесть резолюций. Последние две были одобрены в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций.
Дипломаты КНДР в роли курьеров
И все же властям КНДР по-прежнему удается обходить существующие ограничения. В марте 2017 года группа экспертов ООН по Северной Корее опубликовала на эту тему обширный доклад. В нем описано, как КНДР удается обеспечить импорт и экспорт запрещенных товаров - к примеру природных ресурсов. Ключевую роль в этом играют посредники и подставные фирмы, зарегистрированные главным образом в Китае и Малайзии.
"Большое количество северокорейских компаний и банков продолжили работу, несмотря на санкции. Они прибегли к помощи опытных агентов, обученных переправке денег и товаров через границы", - отмечается в докладе.
К тому же, несмотря на ужесточение финансовых санкций, Пхеньян по-прежнему сохраняет доступ к международной банковской системе: "Северокорейские банки имеют представителей и счета за границей, а также создают там совместные предприятия (с другими компаниями. - Ред.). Это позволяет им и дальше заниматься своим бизнесом в обход международных финансовых центров".
Чемодан, набитый золотом
Авторы доклада рекомендуют международному сообществу пристальнее следить за северокорейскими дипломатами. Ведь именно сотрудники посольств регулярно становились курьерами и нелегально переправляли в КНДР наличные, золото или драгоценности в обход официальных каналов.
Это подтверждает и бывший сотрудник посольства КНДР в Таиланде. "Мы использовали наши диппаспорта для контрабанды золота, поскольку нам не нужно было проходить через таможенный контроль", - заявил экс-дипломат в эфире японского телевидения.
О масштабах контрабанды свидетельствует и инцидент, упомянутый в докладе ООН. В марте 2015 года сотрудники таможни в аэропорту столицы Бангладеш проверили содержимое ручной клади первого секретаря посольства КНДР в этой стране: его чемодан показался подозрительно тяжелым. В нем оказалось без малого 27 кг золота и драгоценностей на общую сумму в 1,4 млн долларов.
В тот день северокорейский дипломат уже совершил перелет из Бангладеш в Сингапур и обратно, проведя в Сингапуре ровно три часа. Учитывая, что сотрудник посольства путешествовал по этому маршруту примерно раз в месяц, можно предположить, что он работал курьером и занимался контрабандой золота и других санкционных товаров на регулярной основе, резюмируют авторы доклада.
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