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Топливно-энергетический комплекс
Трамп собирает сенат и намерен "наконец-то решить" проблему КНДР
07:52 25.04.2017 |
Администрация США сделала весьма необычный ход, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для проведения брифинга по вопросу о ядерной программе Северной Кореи. Как сообщает Би-Би-си, незадолго до этого президент Дональд Трамп обратился в Совет Безопасности ООН, призвав "наконец-то решить" проблему КНДР.
В экстренном совещании, которое состоится в Белом доме в среду, примут участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.
В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.
Китай, который является основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин даже специально позвонил Трампу в воскресенье, чтобы обсудить с ним этот вопрос и призвал "избегать шагов, которые могут усилить напряжение".
Однако уже на следующий день Трамп на встрече с представителями Совбеза ООН заявил, что хотел бы "наконец решить проблему Северной Кореи".
"Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить, - заявил американский президент. - Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и Совет Безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет".
Представители Белого дома также сообщили, что в понедельник Трамп обсудил вопрос "срочной проблемы в области безопасности", которую представляет Северная Корея, и в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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