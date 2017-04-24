Золотовалютные резервы Венесуэлы сократились до $10 млрд, угроза дефолта растет

Золотовалютные резервы Венесуэлы к концу марта 2017 года сократились до $10,4 млрд, свидетельствуют данные центрального банка страны.

При этом основной объем - около $7 млрд - хранится в золотых слитках, что затруднит распоряжение резервами в случае необходимости, отмечает CNN Money.

До конца текущего года Венесуэле предстоит погасить долговые обязательства на $6 млрд, а поступлений из единственного источника валютной выручки - доходов от продажи нефти - будет недостаточно, чтобы собрать эту сумму, отмечают эксперты.

Таким образом, риск дефолта Венесуэлы разрастается вместе с экономическим и политическим кризисом в стране.

В 2015 году резервы Венесуэлы составляли около $20 млрд, в $2011 году - более $30 млрд, рекорд был зафиксирован в конце 2008 года на отметке $42 млрд 299 млн.

Число жертв массовых протестов в Венесуэле к концу прошлой недели превысило 20 человек. Участники демонстраций выступают против президента страны Николаса Мадуро и требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.

В минувшие выходные Н.Мадуро в ходе телевизионного обращения к народу высказался за организацию выборов в местные органы власти, но выступил против досрочных президентских выборов, которых требуют демонстранты.

Выборы губернаторов в Венесуэле должны были пройти в декабре 2016 года, однако не состоялись. Выборы в городские администрации пока запланированы на этот год. Новые президентские выборы по графику должны пройти в 2018 году.

