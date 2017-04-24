Китай и Иран подписали первый контракт на реконструкцию реактора в Араке

Китай и Иран подписали первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора на тяжелой воде в иранском Араке, сообщает агентство Синьхуа.

Официальная церемония подписания соглашения состоялась в воскресенье в Вене. МИД Китая сообщал о том, что компании двух стран уже предварительно парафировали контракт в Пекине, а официальная церемония была намечена на 23 апреля в Вене.

Ранее президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором, соответствующим высоким международным стандартам.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.