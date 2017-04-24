Финансовые новости
- |
- 24.04.17
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китай и Иран подписали первый контракт на реконструкцию реактора в Араке
09:48 24.04.2017 |
Китай и Иран подписали первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора на тяжелой воде в иранском Араке, сообщает агентство Синьхуа.
Официальная церемония подписания соглашения состоялась в воскресенье в Вене. МИД Китая сообщал о том, что компании двух стран уже предварительно парафировали контракт в Пекине, а официальная церемония была намечена на 23 апреля в Вене.
Ранее президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что атомный реактор на тяжелой воде в городе Арак станет современным исследовательским реактором, соответствующим высоким международным стандартам.
Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.
Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
ТОП-НОВОСТИ
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
|Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер: Очень тяжело понять, как Украина сможет вернуть себе Крым...
|Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции
|На чьей мине подорвалось авто ОБСЕ в ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золотовалютные резервы Венесуэлы сократились до $10 млрд, угроза дефолта растет
|Китайские хакеры атакуют системы ПРО Южной Кореи
|Китай начал борьбу с "фейковой" статистикой
|Китай и Иран подписали первый контракт на реконструкцию реактора в Араке
|Fitch понизил рейтинг Италии из-за огромного госдолга
|У Трампа не позволили Exxon Mobil бурить скважины в Черном море в обход санкций против РФ - СМИ
Это интересно
|7 советов для успешного начала карьеры
|Браузер Chrome будет блокировать рекламу по умолчанию, – WSJ
|Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом