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Топливно-энергетический комплекс
У Трампа не позволили Exxon Mobil бурить скважины в Черном море в обход санкций против РФ - СМИ
08:18 24.04.2017 |
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не позволила компании Exxon Mobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, осуществлять бурение нефтяных скважин в Черном море вместе с российской госкомпанией «Роснефть» в обход санкций, введенных против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом сообщает The New York Times.
Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул: "На основе консультаций с президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (Министерство финансов) не будет снимать запрет для компаний из США, включая Exxon, что позволило бы осуществлять бурение, запрещено действующими санкциями, связанными с Россией".
Издание отмечает, что нефтяная компания Exxon Mobil в 2015 году обратилась к Администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с компанией «Роснефть», утверждая, что может потерять свои права на разведку месторождений и добычу полезных ископаемых в Черном море, если до конца 2017 года начнет бурение, что предусмотрено контрактом с компанией «Роснефть».
Предыдущая администрация президента Барака Обамы не ответила на это обращение, но компания Exxon Mobil надеялась, что администрация Трампа будет более благосклонна к ней.
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