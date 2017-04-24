МВФ объявил об экономической оттепели с переменными рисками

Участники традиционной весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ), которая завершилась в Вашингтоне, отметили значительное улучшение динамики темпов роста мировой экономики. Однако политические и электоральные риски в Европе, а также риски неопределенности политики США могут оказать негативное воздействие на первые позитивные тенденции.

Первый раз за последние годы МВФ изменил прогноз в сторону повышения, и все делегаты в ходе прошедшей недели в Вашингтоне отметили, что в мировой экономике наметилась позитивная динамика.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что в мировой экономике настало "время весеннего настроения". Она напомнила, что МВФ теперь прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Лагард подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%. Одним из условий сохранения набранных темпов роста, по ее словам, станет развитие торговли и сохранение международного сотрудничества.

Члены Международного валютного и финансового комитета (МВФК) МВФ также констатировали в коммюнике, что восстановление мировой экономики набирает обороты, а перспективы улучшаются. Вместе с тем в итоговом документе отражены и риски.

"Наследство кризиса, высокие уровни долга, слабый рост производительности и демографические тренды остаются значительными негативными факторами для развитых экономик, в то время как внутренние дисбалансы, более резкие, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий и отрицательное влияние мировой неопределенности являются проблемами для некоторых развивающихся стран", - говорится в коммюнике.

Отказ от борьбы с протекционизмом

Международный валютный и финансовый комитет МВФ в этот раз воздержался в своем коммюнике от призывов к "сопротивлению всем формам протекционизма", хотя этот пункт присутствовал в коммюнике по итогам заседания в октябре 2016 года.

"Мы будем работать над обеспечением поддержки равных для всех условий международной торговли и налогообложения", - так звучит пункт коммюнике МВФ, посвященный торговле. Подобная замена формулировок произошла и по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков G20 в Баден-Бадене в марте этого года. Изменения, по словам делегатов, связаны с позицией США.

В свою очередь, Соединенные Штаты требуют исправления "дисбалансов", имеющихся, на их взгляд, в мировой торговле и финансах, и добиваются от МВФ более активных усилий в этом направлении. министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил это в своем заявлении к заседанию МВФК - высшего руководящего органа МВФ. По его словам, МВФ следует выявлять конкретные политические коррективы на страновом уровне, чтобы достигать гораздо большей сбалансированности всей системы в целом.

Глава минфина США отметил ключевую роль справедливой и прозрачной валютной политики в справедливом распределении выгоды от торговли. "Странам следует соблюдать свои курсовые обязательства, включая обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, не пользоваться денежно-кредитной политикой для таргетирования валютных курсов в конкурентных целях и проводить подробные консультации по валютным курсам", - подчеркнул американский финансист.

Кому конкретно адресованы его пожелания, Мнучин не уточнил. Но прежде ведущие политики США, включая президента Дональда Трампа, не раз публично выражали недовольство по поводу торговой и курсовой политики Китая. К числу стран, имеющих крупные профициты во внешней торговле, относится и Германия.