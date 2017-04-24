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Топливно-энергетический комплекс
Минфин США: Налоговая реформа Трампа может поначалу обернуться дефицитом бюджета
07:58 24.04.2017 |
Главные задачи минфина США - перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны, рассказал на встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард министр финансов Стивен Мнучин. Налоговая реформа может в первое время обернуться дефицитом бюджета, оговорился он.
"Санкции действительно работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирование терроризма через них. Другая задача - налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег", - сказал министр.
При этом Мнучин признал, что на первом этапе реформа может привести "к некоторым трудностям", например увеличению бюджетного дефицита. Но она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.
Министр также заявил Лагард, что с нетерпением ждёт работы с ней с точки зрения общих усилий по стабилизации и укреплению роста мировой экономики.
Встреча прошла на полях "весенней встречи" МВФ и Всемирного банка, где встречаются лидеры мировых минфинов и ЦБ.
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