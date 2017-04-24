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Трамп поручил минфину проанализировать действующие в США налоговые нормы
07:51 24.04.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал ряд документов, касающихся действующих в стране налоговых правил. Церемония прошла в здании министерства финансов, которое Трамп впервые посетил в качестве главы государства.
Хозяин Белого дома, в частности, поставил свою подпись под исполнительным указом, дав поручение ведомству провести пересмотр налоговых правил, введенных при его предшественнике демократе Бараке Обаме."Это очень важная вещь. Люди сейчас не могут рассчитать свои налоги, они понятия не имеют, что делают. Сокращение регулирования - это первый шаг к налоговой реформе, которая позволит снизить ставки, облегчить жизнь нашего среднего класса, уменьшить налоги для бизнеса", - отметил Трамп во время церемонии.
Как ранее пояснил министр финансов США Стивен Мнучин, теперь его сотрудники постараются выявить правила и нормы, которые стали причиной необоснованной нагрузки для рядовых американцев и бизнеса. Кроме того, будет дана оценка регулированию в отношении американских компаний, базирующихся за рубежом, с целью избежать уплаты высоких налогов. По итогам этого пересмотра Минфин подготовит доклад, в котором будут описаны существующие проблемы, а также предложены способы их решения.
По словам Мнучина, "при прошлой администрации" американские граждане и предприниматели стали нести убытки из-за налогового кодекса. "Думаю, все согласятся с тем, что налоговая система стала слишком сложной", - добавил глава Минфина.
Трамп также сообщил, что в среду, 26 апреля, он сделает объявление о налоговой реформе, работа над которой ведется "уже давно".
"В среду у нас будет важное объявление насчет налоговой реформы. Процесс идет уже давно, но формально он начнется в среду", - сказал он, подписывая указы.
В опубликованном до этого интервью агентству Associated Press, Трамп обещал провести в стране "масштабное урезание налогов", как в отношении физических лиц, так и бизнеса. "Это будет самое значительное сокращение налогов...", - утверждал он. Никаких подробностей насчет грядущей реформы пока не приводится.
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