Британия станет жертвой экономического роста своей бывшей колонии и к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира. В этом уверены эксперты Международного валютного фонда (МВФ), опубликовавшие соответствующее исследование на текущей неделе.

По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Британию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место). В результате Британия, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем - 1,8%, останется за пределами пятерки.

Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.