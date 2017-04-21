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Топливно-энергетический комплекс
МВФ: Британия покинет пятерку крупнейших экономик мира к 2022 году
18:23 21.04.2017 |
Британия станет жертвой экономического роста своей бывшей колонии и к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира. В этом уверены эксперты Международного валютного фонда (МВФ), опубликовавшие соответствующее исследование на текущей неделе.
По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Британию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место). В результате Британия, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем - 1,8%, останется за пределами пятерки.
Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.
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