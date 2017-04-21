В настоящее время она начала подготовку к реализации пилотного проекта, в рамках которого потребители смогут при оплате покупок получать сдачу в форме пополнения своих предоплаченных карт.

По данным Korea Times, центральный банк страны одобрил участие в пилотном проекте нескольких розничных сетей, включая CU и Seven Eleven.

В этих торговых точках по желанию покупателей сдача будет зачсиляться на предоплаченные карты, например, карты для оплаты проезда в общественном транспорте. В будущем деньги можно будет зачислять непосредственно на банковские счета.

С учетом того, что самая крупная корейская монета имеет номинал, эквивалентный всего 44 центам США, половина респондентов, опрошенных Банком Кореи, заявляют, что поддерживают отказ от монет.

Эта инициатива также поможет сэкономить средства: в прошлом году центральный банк потратил на чеканку монет 47 млн долларов.