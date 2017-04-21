Республиканцы разработали план, который, как они считают, поможет им все же добиться отмены Obamacare.

В нем сделан упор на двух положениях: выплате страховых пособий и распределении расходов между разными категориями граждан. Для того чтобы данный законопроект прошел через конгресс, республиканцам надо доказать, что все штаты смогут существенно снизить свои расходы, после того как перейдут на альтернативный план реформы здравоохранения.

В то же время законопроект предполагает, что каждый штат сможет отказаться от реформы и использовать альтернативный вариант или же предложить и реализовать свою реформу системы здравоохранения.

В полном тексте предложенной поправки утверждается, что отказ будет предоставлен федеральным правительством, если штаты смогут доказать, что у них есть альтернатива, которая способствует снижению затрат и увеличению числа лиц, которые смогут воспользоваться системой страхования или же какой-нибудь другому позитивному эффекту для общества.

Страховые пособия требуют от страховщиков покрывать основные расходы по таким медицинским мероприятиям, как наблюдение за беременной женщиной и процедуры в кабинете неотложной помощи. Ранжирование общества, которое предлагается в рамках законопроекта, предполагает, что страховщики должны взимать с людей, живущих в одном и том же районе одну и ту же цену за услуги страхования вне зависимости от возраста, пола или каких-либо других условий.

Без рейтинга сообщества страховщики при прочих равных условиях могли бы взимать плату с более высокими надбавками. Некоторые эксперты опасаются, что это может выдавить многих людей с рынка страхования.

Тем не менее это означает, что последнее слово в этом вопросе останется за администрацией Трампа, министром здравоохранения и социальных служб США Томом Прайсом.

И все же предложенный план напоминает предыдущую сделку, которая вызвала гнев умеренных республиканцев, так как предлагала слишком резкий отказ от принципов медицинского страхования.

Кроме того, это не решает проблемы отмены финансирования расширения Medicaid и не позволяет уйти от той точки зрения, что отмена Obamacare может оставить без страховки 24 млн человек в течение следующих 10 лет.

Проект поправки был опубликован на следующий день после сообщения о том, что Белый дом пытается добиться того, чтобы сделка была заключена до конца следующей недели, чтобы показать прогресс первых 100 дней президентства Трампа. Кроме того, спикер палаты представителей Пол Райан сказал в Лондоне в среду, что Республиканская партия "вносит последние штрихи" в сделку по Obamacare.