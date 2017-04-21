Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не примет участие в предстоящих в мае президентских выборах в Иране. Такое решение в четверг, 20 апреля, принял Совет стражей (или Наблюдательный совет - орган управления, осуществляющий контроль принимаемых парламентом законов. - Ред.).

Ранее Ахмадинежад заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, после того как его отговорил от этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Однако затем бывший президент внезапно изменил решение и 12 апреля зарегистрировался в министерстве внутренних дел для участия в президентских выборах. Действуя вопреки воле духовного лидера, Ахмадинежад оставил себе мало шансов на успех, поскольку половину членов Совета стражей назначает Хаменеи.

Таким образом, всего в выборах примут участие шесть кандидатов, в том числе и действующий президент Хасан Роухани, занимающий этот пост с 2013 года. Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд - с 2005 по 2013 год. Выборы пройдут в Иране 19 мая.