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Ахмадинежаду не разрешили участвовать в президентских выборах
07:37 21.04.2017 |
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не примет участие в предстоящих в мае президентских выборах в Иране. Такое решение в четверг, 20 апреля, принял Совет стражей (или Наблюдательный совет - орган управления, осуществляющий контроль принимаемых парламентом законов. - Ред.).
Ранее Ахмадинежад заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, после того как его отговорил от этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Однако затем бывший президент внезапно изменил решение и 12 апреля зарегистрировался в министерстве внутренних дел для участия в президентских выборах. Действуя вопреки воле духовного лидера, Ахмадинежад оставил себе мало шансов на успех, поскольку половину членов Совета стражей назначает Хаменеи.
Таким образом, всего в выборах примут участие шесть кандидатов, в том числе и действующий президент Хасан Роухани, занимающий этот пост с 2013 года. Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд - с 2005 по 2013 год. Выборы пройдут в Иране 19 мая.
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