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Топливно-энергетический комплекс
Китай запустил первый грузовой космический корабль
23:32 20.04.2017 |
Китай совершил еще один шаг на пути к собственной орбитальной станции. В четверг, 20 апреля, с космодрома Вэньчан был запущен первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1". Запуск, осуществленный при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7", был показан в прямом эфире китайского государственного телевидения.
По данным китайского информагентства Синьхуа, аппарат длиной около 10 метров может перевозить до 6 тонн различных грузов, а также спутники. После запуска он трижды состыкуется с находящейся в 393 километрах от Земли космической лабораторией "Тяньгун-2" для ее дозаправки. Кроме того, перед возвращением на Землю "грузовик" проведет ряд эксперименты в космическом пространстве.
В дальнейшем "Тяньчжоу-1" будет регулярно совершать полеты к космической лаборатории и доставлять необходимое оборудование. Целью китайского руководства является введение в эксплуатацию собственной космической станции до 2022 года.
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