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Топливно-энергетический комплекс
Дубай может продать облигации на $1 млрд в этом году
18:15 20.04.2017 |
Дубай ведет переговоры с банками о возможной продаже исламских облигаций и может присоединиться к соседям по Персидскому заливу, выходящим на долговые рынки для финансирования дефицита бюджета, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Эмират рассматривает и другие варианты привлечения средств, в том числе продажу обычных облигаций, заем или частное размещение. По словам источников, наиболее вероятным вариантом является продажа исламских бондов, или сукуков. Окончательное решение пока не принято, и правительство может решить не выходить на рынок, если условия будут неблагоприятными.
Дубай рассматривает возможность размещения облигаций для финансирования дефицита бюджета, который в этом году может составить $680 млн. Хотя экономика эмирата в основном зависит от туризма, розничной торговли и логистики, а не от нефти, она также пострадала от снижения цен на энергоносители. Дубай продал сукуки на $750 млн в 2014 г. и имеет исламские облигации на $600 млн с погашением в мае.
Правительство, скорее всего, выйдет на рынок сразу после принятия окончательного решения по финансовым планам и может в этом году привлечь долговые средства в размере $1 млрд, говорят источники.
Правительства стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива используют рынки капитала после падения цен на нефть, которая является для них основным источником дохода.
Как сообщали "Вести.Экономика", Саудовская Аравия в этом месяце привлекла $9 млрд в рамках дебютной продажи исламских облигаций, номинированных в долларах. В октябре Саудовская Аравия разместила гособлигации на международном рынке на сумму $17,5 млрд, что стало крупнейшим выпуском бондов среди развивающихся стран.
Катар, Абу-Даби, Оман и Бахрейн за последний год также привлекли миллиарды долларов за счет продажи облигаций.
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