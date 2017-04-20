Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Экономисты предсказали еврозоне устойчивый рост
18:03 20.04.2017 |
Экономический рост в еврозоне будет стабильным, но скромным в течение следующего года, но это будет частично зависеть от независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, если он выиграет выборы, показал опрос экономистов от Reuters.
Результаты показывают, что прогнозисты, такие как инвесторы и трейдеры, несильно обеспокоены из-за политической неопределенности накануне выборов во Франции, в которых крайне правый кандидат и противник Евросоюза Марин Ле Пен считается одним из лидеров президентской гонки, хотя по результатам большинства опросов ее победа считается маловероятной.
Франция - вторая по величине экономика ЕС, поэтому беспорядки там будут влиять на все остальные страны блока.
"Победа популиста Марин Ле Пен во втором туре может привести к длительному периоду неопределенности, поскольку она пытается обсудить лучшие условия для Франции в составе Евросоюза, - говорит Беата Каранчи, главный экономист TD Securities. -
Этот результат, несомненно, увеличит нестабильность на глобальных финансовых рынках, особенно среди европейских акций, облигаций и валют".
Отдельный опрос валютных стратегов в начале этого месяца показал, что евро упадет примерно на 5% до почти 15-летних минимумов и приблизится к паритету против доллара сразу же после того, как Ле Пен выиграет голосование.
Тем не менее последний опрос более 80 экономистов показал, что прогнозы роста еврозоны и инфляции практически не изменились за последние два года ежемесячных опросов Reuters.
"Наши макропоказатели включают предположения не только о стратегии, но и о политике, особенно в Европе. Например, основой наших прогнозов роста является мнение, что европейские выборы не приведут к победе правительств, которые попытаются вывести свои страны из зоны евро", - отметил Аджай Раджадхьякша, руководитель отдела макроэкономических исследований в Barclays.
На вопрос о том, какой кандидат на пост президента будет лучшим для экономического роста Франции, 30 из 51 респондента сказали, что Эммануэль Макрон, 19 сказали, что Франсуа Фийон, а остальные два экономиста выбрали обоих кандидатов. Но никто не выбрал Марин Ле Пен.
Ожидается, что экономический рост в еврозоне будет будет стабильно увеличиваться на 0,4% в каждом квартале до конца III квартала следующего года без изменений по сравнению с прошлым месяцем.
Средний консенсус по годовому росту ВВП в этом году составил 1,7%, а в следующем году - 1,6%, по последними прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Но инфляция по прогнозам будет оставаться ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), близкого к 2%, по крайней мере до конца 2019 г.
Столь хорошие, но все же довольно скудные прогнозы появляются, несмотря на удивительно сильные показатели деловой уверенности и намеки на то, что ценовое давление увеличилось с начала года.
На перспективы даже с такими прохладными перспективами по инфляции экономисты единогласно заявили, что ЕЦБ не изменит свою позицию на заседании по вопросам денежно-кредитной политики 27 апреля. Ожидается, что центральный банк сохранит свои процентные ставки по крайней мере до IV квартала 2018 г.
Большинство экономистов заявили, что ЕЦБ расширит свою программу скупки активов после декабря 2017 г., сократив ежемесячные расходы, которые сейчас составляют около 60 млрд евро в месяц.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвесторы забыли про проблемы банков Китая?
|Дубай может продать облигации на $1 млрд в этом году
|Экономисты предсказали еврозоне устойчивый рост
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд из России
|Bellingcat: Россия на Донбассе использовала свои самые мощные танки
|"Дочка" венесуэльской госкомпании дала полмиллиона долларов на инаугурацию Трампа
Это интересно
|Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности