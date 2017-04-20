Экономический рост в еврозоне будет стабильным, но скромным в течение следующего года, но это будет частично зависеть от независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, если он выиграет выборы, показал опрос экономистов от Reuters.

Результаты показывают, что прогнозисты, такие как инвесторы и трейдеры, несильно обеспокоены из-за политической неопределенности накануне выборов во Франции, в которых крайне правый кандидат и противник Евросоюза Марин Ле Пен считается одним из лидеров президентской гонки, хотя по результатам большинства опросов ее победа считается маловероятной.

Франция - вторая по величине экономика ЕС, поэтому беспорядки там будут влиять на все остальные страны блока.

"Победа популиста Марин Ле Пен во втором туре может привести к длительному периоду неопределенности, поскольку она пытается обсудить лучшие условия для Франции в составе Евросоюза, - говорит Беата Каранчи, главный экономист TD Securities. -

Этот результат, несомненно, увеличит нестабильность на глобальных финансовых рынках, особенно среди европейских акций, облигаций и валют".

Отдельный опрос валютных стратегов в начале этого месяца показал, что евро упадет примерно на 5% до почти 15-летних минимумов и приблизится к паритету против доллара сразу же после того, как Ле Пен выиграет голосование.

Тем не менее последний опрос более 80 экономистов показал, что прогнозы роста еврозоны и инфляции практически не изменились за последние два года ежемесячных опросов Reuters.

"Наши макропоказатели включают предположения не только о стратегии, но и о политике, особенно в Европе. Например, основой наших прогнозов роста является мнение, что европейские выборы не приведут к победе правительств, которые попытаются вывести свои страны из зоны евро", - отметил Аджай Раджадхьякша, руководитель отдела макроэкономических исследований в Barclays.

На вопрос о том, какой кандидат на пост президента будет лучшим для экономического роста Франции, 30 из 51 респондента сказали, что Эммануэль Макрон, 19 сказали, что Франсуа Фийон, а остальные два экономиста выбрали обоих кандидатов. Но никто не выбрал Марин Ле Пен.

Ожидается, что экономический рост в еврозоне будет будет стабильно увеличиваться на 0,4% в каждом квартале до конца III квартала следующего года без изменений по сравнению с прошлым месяцем.

Средний консенсус по годовому росту ВВП в этом году составил 1,7%, а в следующем году - 1,6%, по последними прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Но инфляция по прогнозам будет оставаться ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), близкого к 2%, по крайней мере до конца 2019 г.

Столь хорошие, но все же довольно скудные прогнозы появляются, несмотря на удивительно сильные показатели деловой уверенности и намеки на то, что ценовое давление увеличилось с начала года.

На перспективы даже с такими прохладными перспективами по инфляции экономисты единогласно заявили, что ЕЦБ не изменит свою позицию на заседании по вопросам денежно-кредитной политики 27 апреля. Ожидается, что центральный банк сохранит свои процентные ставки по крайней мере до IV квартала 2018 г.

Большинство экономистов заявили, что ЕЦБ расширит свою программу скупки активов после декабря 2017 г., сократив ежемесячные расходы, которые сейчас составляют около 60 млрд евро в месяц.