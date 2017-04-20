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"Дочка" венесуэльской госкомпании дала полмиллиона долларов на инаугурацию Трампа
09:03 20.04.2017 |
Американская компания Citgo, принадлежащая венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA, пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные отчета инаугурационного комитета, опубликованного в среду, 19 апреля.
Большую сумму внес лишь Bank of America - 1 млн долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, аналогичные взносу дочернего предприятия PDVSA, на инаугурацию Трампа перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.
Другие крупные корпоративные пожертвования последовали от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).
По сообщениям СМИ, в ноябре 2016 года залоговые права на 49,9 процента Citgo получила дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Trading. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской госкомпании. Этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.
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