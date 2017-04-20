Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны. Как сообщает Би-Би-си со ссылкой на очевидцев, во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".

Параллельно в Каракасе прошел и марш сторонников действующего президента Николаса Мадуро, которые обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

В Венесуэле продолжается противостояние между президентом и оппозицией, контролирующей парламент. Противники Мадуро считают, что его политика привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод.

По данным МВФ, уровень инфляции в стране в этом году может превысить 700%.

Сам президент говорит, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот при поддержке США.

Накануне министерства иностранных дел 11 латиноамериканских стран обратились к Мадуро с просьбой провести досрочные выборы в своей стране, чтобы положить конец экономическому кризису и политической нестабильности.