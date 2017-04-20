Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Десятки тысяч венесуэльцев вышли на "мать всех протестов"
23:57 19.04.2017 |
Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны. Как сообщает Би-Би-си со ссылкой на очевидцев, во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.
Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.
Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".
Параллельно в Каракасе прошел и марш сторонников действующего президента Николаса Мадуро, которые обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.
В Венесуэле продолжается противостояние между президентом и оппозицией, контролирующей парламент. Противники Мадуро считают, что его политика привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод.
По данным МВФ, уровень инфляции в стране в этом году может превысить 700%.
Сам президент говорит, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот при поддержке США.
Накануне министерства иностранных дел 11 латиноамериканских стран обратились к Мадуро с просьбой провести досрочные выборы в своей стране, чтобы положить конец экономическому кризису и политической нестабильности.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
|Bellingcat: Россия на Донбассе использовала свои самые мощные танки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд из России
|Bellingcat: Россия на Донбассе использовала свои самые мощные танки
|"Дочка" венесуэльской госкомпании дала полмиллиона долларов на инаугурацию Трампа
|Рекс Тиллерсон обвинил Иран в "вызывающих тревогу провокациях"
|Кадыров и Сечин договорились об урегулировании недопониманий
Это интересно
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности
|Нужно ли нам бояться нашествия роботов?
|Volkswagen выкупил и отремонтировал в США половину дефектных дизельных авто