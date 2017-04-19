Финансовая стабильность в мире укрепляется, полагают экономисты МВФ. Экономический рост набирает скорость, а макроэкономические риски сокращаются, отмечают они в очередном докладе Global Financial Stability Report.

«Повышение котировок акций и более крутые кривые доходности частично компенсировали отрицательные эффекты низких ключевых ставок для банков и страховых компаний», - указывают в МВФ.

На развивающихся рынках риски остаются достаточно высокими, но они все же не растут: восстановление цен на сырье и умеренное снижение долгового бремени у компаний некоторых отраслей нивелируются усилением рисков, связанных с внешним финансированием, и увеличением финансовой уязвимости в Китае.

Ключевым риском в МВФ называют дисбалансы в кредитно-денежной политике США, которые могут привести к формированию более жестких, чем ожидалось ранее, финансовых условий, росту волатильности и бегству от риска.

Кроме того, негативно на мировую торговлю и рост мировой экономики может повлиять сдвиг в сторону протекционизма, пишут экономисты МВФ.

