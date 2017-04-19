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Топливно-энергетический комплекс
Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня
17:18 19.04.2017 |
Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент 8 июня.
За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.
Накануне Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока.
При этом ранее она исключала возможность проведения выборов до 2020-го года.
В интервью Би-би-си британский премьер заявила, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах, поскольку "предпочитает общение с избирателями".
В ответ на это лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в уклонении от открытого сражения в телеэфире, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.
Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года после ухода Дэвида Кэмерона.
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