В ФИФА испытывают сложности с тем, чтобы найти спонсоров Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет в среду британская газета Financial Times.

"ФИФА сталкивается со сложностями в том, чтобы успеть найти спонсоров мирового первенства, которое пройдет в следующем году в РФ. Международные и российские компании опасаются высоких финансовых затрат и репутационных рисков, связанных с участием в одном из самых популярных спортивных мероприятий", - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что после проведения Чемпионата мира 2014 года ФИФА лишилась нескольких крупных спонсоров этого турнира, в том числе компании Sony.

В том, что касается первенства 2018 года, то у ФИФА есть список из 10 компаний, выразивших готовность стать спонсорами турнира. При этом перед Чемпионатом мира 2014 года в Бразилии таких компаний было 20, напоминает Financial Times.

"Эти проблемы возникли в то время, когда ФИФА старается восстановиться после коррупционного скандала, а Россия сталкивается с имиджевыми проблемами... ", - отмечается в статье.

По данным издания, медленнее всего решается вопрос с российскими спонсорами.

Вместе с тем, как подчеркивает газета, в ФИФА заявили, что планируют объявить о дополнительных коммерческих соглашениях "в ближайшие недели, месяцы и непосредственно перед Чемпионатом мира".