Финансовые новости
- |
- 19.04.17
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Тереза Мэй: второго референдума о членстве в ЕС не будет
11:56 19.04.2017 |
Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.
"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире Би-би-си, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по "брекситу".
Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за "брексит", в стране началась кампания за проведение второго референдума.
Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала несколько миллионов подписей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Освободили ли ВСУ подконтрольные террористам села
|Почему геополитика не взвинтила цены на золото?
|Держитесь там: Как выживают присвоенные "Л-ДНР" украинские предприятия
|Первичная недвижимость Киева: изменения после "спячки"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Тереза Мэй: второго референдума о членстве в ЕС не будет
|Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски
|В Китае смягчили контроль над оттоком юаня из страны
|Отправленный к КНДР американский авианосец уплыл в другую сторону
|Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"
|Китай нарастил добычу сланцевого газа за год на 50%
|Почему Трамп может вернуть США в ТТП?
Это интересно
|Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%
|Tesla ощутимо снизила цену автомобиля Model S 75 и добавила ему опций
|Китайцы построят седан на агрегатах новых Volvo
|Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер
|OLED-монитор Dell Ultrasharp UP3017Q поступил в продажу по цене $3500
|Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения
|Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название