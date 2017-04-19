Власти Китая впервые почти за два года незначительно ослабили контроль над оттоком юаня, что является отражением большей уверенности Пекина в стоимости своей валюты и ослабления рисков оттока капитала из страны, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Народный банк Китая в январе этого года потребовал от коммерческих банков прекратить операции по трансграничным платежам юанем за исключением случаев, когда банк может к концу каждого месяца обеспечить равную сумму притока и оттока валюты. Осведомленные источники сообщили изданию, что это правило было отменено с прошлой среды.

Теперь банки могут свободно проводить трансграничные платежи юанем и принимать запросы на денежные переводы от своих корпоративных и индивидуальных клиентов. Ожидается, что этот шаг поможет повышению ликвидности на офшорных рынках юаня, в особенности в Гонконге.

По словам источников, несмотря на то, что смягчение не коснулось трансграничных валютных потоков и крупных зарубежных инвестиционных сделок, в особенности зарубежных инвестиций китайских компаний, которые не относятся к их "коренным интересам", шаг стал первым почти за два года смягчением над контролем капитала.

Отмечается, что самый худший период оттока капитала и девальвации юаня, очевидно, остался позади. Свидетельством этого стало дальнейшее увеличение в марте объема валютных резервов Китая - барометра оттока капитала, которые в феврале впервые с июня 2016 показали рост и вновь превысили отметку в 3 триллиона долларов. С июля 2016 по январь 2017 года резервы продолжали снижаться и по итогам января этого года сократились до минимума с февраля 2011 года - 2,998 триллиона долларов. За весь 2016 год валютные резервы Китая сократились на 320 миллиардов долларов. В 2015 году - на 513 миллиардов долларов.

Стабильность и даже некоторое укрепление к доллару начал демонстрировать и юань в ходе последних торговых сессий. Во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что уверенность рынка в юане "значительно окрепла". В среду Народный банк Китая укрепил средний обменный курс юаня к доллару на 0,26%.

В конце 2016 года власти Китая ввели меры по счету движения капитала, чтобы справиться с оттоком денежных средств, однако многие рассматривают эту меру как контрпродуктивную китайской долгосрочной стратегии по повышению международной роли юаня, пишет издание. Кроме того, ограничения Пекина на использование своей валюты, "подавили" развитие рынков офшорного юаня.