Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приведет к изменению правил визовой политики, условий проведения государственных закупок и торговых соглашений. Как сообщила пресс-служба Белого дома, документ призван защитить американский рынок труда от иностранной рабочей силы и стимулировать закупки американских товаров.

Протекционистский указ носит название "Покупай американское и нанимай американцев" (Buy American and Hire American) и нацелен, в частности, на увеличение доли американских товаров при оформлении госзакупок правительственными ведомствами. При этом их руководство получает возможность пересмотреть торговые соглашения с другими странами, которые предусматривают приобретение слишком больших объемов иностранной продукции. Документ также позволяет американским компаниям продавать товары правительствам торговых партнеров США на тех же условиях, что и иностранные компании в США.

Трамп, который ранее выступил на предприятии Snap-On Tools по производству профессиональных инструментов в штате Висконсин, неоднократно заявлял о необходимости более жесткого подхода при найме некоторых категорий работников в США. Он считает, что из-за несовершенства законодательства страдают как сами американские компании, так и их работники, что может негативно повлиять на экономику страны.

Указ также приведет и к изменению правил выдачи рабочих виз "H-1B". По ней в страну приезжали иностранцы, обладающие опытом, умениями и навыками, редкими для самих Соединенных Штатов. Программа будет пересмотрена правительством в связи с тем, что компании экономят на зарплате и предпочитают неквалифицированных иностранцев, а не американцев. Профильные ведомства должны будут предоставить рекомендации по необходимым изменениям в иммиграционной политике для найма действительно талантливых, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.

Таким образом, Трамп реализует свои предвыборные обещания по защите американского рынка труда от иностранной рабочей силы.